Дороги Львівщини засипає снігом, синоптики попереджають про хуртовини та ожеледицю

За минулу добу на дорогах Львова та області сталось 65 дорожньо-транспортних пригод, одна з них – з потерпілою. Синоптики попереджають про складні погодні умови в області і в суботу, 22 січня.

За даними відділу комунікації поліції Львівської області, правоохоронці склали 64 протоколи про порушення правил дорожнього руху за ст. 124 КУпАП. А у Бібрці 21 січня близько 11:00 автомобіль «Хундай Соната» з’їхав у кювет, унаслідок чого постраждала 19-річна пасажирка.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля, 27-річний житель Одеси, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 19-річна пасажирка легковика, також одеситка. З тілесними ушкодженнями вона була доставлена у лікарню», – ідеться в повідомленні поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Водночас синоптики попереджають, що 22 січня у Львівській області будуть хуртовини та ожеледиця. Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА попереджає, що покриття доріг – мокре, зі снігом. На дорогах державного та місцевого значення працюють 73 одиниці техніки, ще 40 – у режимі чергування.

На перевалах у Львівській області проїзд забезпечено, покриття – мокре, зі снігом. На Івашківському перевалі працюють 4 одиниці техніки, на Ужоцькому – одна, на Орявському – 5.