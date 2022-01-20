Поблизу чеського міста Жебрак зіткнулися 20 легкових автомобілів та 16 вантажівок. Масштабна ДТП сталася пообіді 20 січня на засніженій трасі D5. Черга розбитих авто простягнулася на 150 метрів, за нею утворилися затори. В результаті постраждали шестеро людей, двох з яких із травмами середньої тяжкості доставили гелікоптером до лікарень Праги. Причини аварії встановлюють, поліція не виключає, що ДТП сталася через погіршення погодних умов – так, у тому районі нещодавно прокотилася хуртовина. Коли відновлять рух по цій ділянці траси наразі невідомо, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків аварії.

фото Policie ČR, iDNES