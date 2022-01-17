Через сильні снігопади у горах можливе сходження лавин

Через сильні снігопади, які тривають на території Закарпатської області із ночі неділі, 16 січня, у горах впродовж кількох днів очікується третій рівень сніголавинної небезпеки. Синоптики попереджають про продовження негоди: 17-18 січня в у гірських районах буде сильний сніг, вітер до 35 м/с, ожеледиця.

Як повідомляє Закарпатський гідрометеорологічний центр, протягом понеділка та вівторка, 17-18 січня, на високогір'ї східної частини області у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень), у західній та центральній частинах зберігається помірна сніголавинна небезпека (II рівень).

Зазначимо, при третьому рівні лавинної небезпеки у горах сніг на більшості крутих схилів закріплений помірно або слабо, сходження лавин можливе при низьких додаткових навантаженнях на схилах гір. За певних умов можливе сходження природних середніх та великих лавин.

Також вечері понеділка, 17 січня, та протягом першої половини ночі вівторка, 18 січня, на всій території Закарпатської області очікуються пориви північно-західного вітру 17-22 м/с, на високогір'ї до 30-35 м/с. Прогнозуються хуртовини, в низовинній частині налипання мокрого снігу, на високогір'ї складні відкладення ожеледі та паморозі.

Закарпатські синоптики також попереджають, що такі погодні умови можуть порушувати роботу комунальних служб, будівельної галузі, електроенергетики та рух транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, в гірських районах може бути ускладнена робота туристичних баз.