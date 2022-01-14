Через сильний вітер на Львівщині 38 населених пунктів залишилися без електрики
Ще 24 населені пункти знеструмлені частково
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Через сильний вітер на Львівщині без електропостачання повністю залишилися 38 населених пунктів. Ще 24 знеструмлені частково. Про це інформує «Львівобленерго».
Станом на 10:00 п’ятниці, 14 січня, знеструмленими є 16 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 7 частково, відтак без електропостачання 38 повністю та частково 24 населених пунктів.
За інформацією «Львівобленерго» знеструмлені населені пункти у: Західному РЕМ (Городоцька, Яворівська частина); Центральний РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська, Жидачівська частина); Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська частина); Східному РЕМ (Бродівська частина); Південному РЕМ( Сколівська частина); Карпатському РЕМ (Старосамбірська частина).
До відновлення електропостачання залучені 28 аварійно-ремонтних бригад: 120 працівників та 42 одиниці техніки.
Зазначимо, що синоптики та надзвичайники попереджають про сильні пориви вітру та хуртовини на Львівщині 14 та 15 січня. За прогнозами синоптиків сьогодні у Львівській області пориви західного вітру 17-22 м/с, вдень місцями 25-27 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Також сильний вітер поривами до 20 м/с прогнозують і в суботу, 15 січня. У Львівському регіональному центрі гідрометеорології повідомили про ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).
Мешканців закликають бути обережними на вулицях та дотримуватися правил безпеки. У разі виявлення повалених дерев, обірваних дротів чи інших аварійних ситуацій звертатися на Гарячу лінію міста за номером 1580 або «Львівобленерго» 0-800-30-15-68 (телефон працює цілодобово, дзвінки безкоштовні). Також повідомити про аварію можна на сайті «Львівобленерго».
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