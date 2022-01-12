На четвер, 13 січня, у Львові оголосили штормове попередження. Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує у місті сильний вітер та ожеледицю.

Так, вдень пориви північно-західного вітру становитимуть 15 – 20 м/с. Також протягом д​ня на дорогах буде ожеледиця.

Температура повітря становитиме 0-1ºС тепла. Синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг. Така ж погода очікується й по території Львівської області.

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР нагадують, що не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

Водночас усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях.