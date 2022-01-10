Напередодні старого Нового року в усіх областях західної України різко і сильно похолодає – стовпчики термометрів опустяться до 13, а подекуди і до 15 градусів нижче нуля. Також посилиться вітер. Утім, «льодовиковий період» буде нетривалим, прогнозують в Укргідрометцентрів.

Львівська область

Вівторок, 11 січня, мине у Львові без істотних опадів і з температурою повітря від 2 до 4 градусів морозу удень та до 6 градусів морозу – уночі. Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с.

Середа, 12 січня, теж буде без істотних опадів та з помірним вітром – 5-10 м/с. Але на вулиці значно похолодає: до 5-7 градусів морозу удень і до 9-11 градусів – уночі.

Четвер, 13 січня, принесе Львівщині посилення вітру до 7-12 м/с. Уночі буде так само холодно, як і напередодні – 9-11 градусів морозу. А от вже удень температура повітря становитиме близько 0 градусів. Істотних опадів не передбачається.

У п'ятницю, 14 січня, на Львівщині удень падатиме сніг. Синоптики прогнозують значне потепління: від 2 градусів тепла удень до 3 градусів морозу уночі. Вітер – 5-10 м/с.

У суботу, 15 січня, у Львівській області можна очікувати на сніг упродовж доби. Температура повітря удень становитиме до 2 градусів тепла, уночі – до 3 градусів морозу.

Тернопільська область

У вівторок, 11 січня, температура повітря упродовж доби на Тернопільщині становитиме 3-5 градусів морозу. Істотних опадів – не передбачається. Вітер – 5-10 м/с.

Середа, 12 січня, принесе на Тернопільщину сильне похолодання: температура повітря становитиме 9-13 градусів морозу вдень і 11-13 – уночі. Опадів не передбачається, вітер – 5-10 м/с.

У четвер, 13 січня, ніч на Тернопільщині буде все ще холодною – до 13 морозу, а от удень вже потепліє до 1-3 градусів нижче нуля. Вітер – 7-12 м/с, без опадів.

У п'ятницю, 14 січня, у Тернопільській області вдень падатиме сніг, а стовпчики термометрів показуватимуть до 2 градусів тепла. Уночі буде 1-3 градуси морозу, без істотних опадів. Вітер – 5-10 м/с.

У суботу, 15 січня, на Тернопільщині буде від 3 градусів морозу уночі до 2 градусів тепла удень. Упродовж доби падатиме сніг. Вітер – 5-10 м/с.

Івано-Франківська область

У вівторок, 11 січня, в Івано-Франківській області буде 3-5 градусів морозу вдень і 4-6 – уночі. Без істотних опадів, вітер – 5-10 м/с.

Середа, 12 січня, принесе на Івано-Франківщину, як і в решту західних регіонів, суттєве похолодання – до 6-8 градусів морозу удень і до 9-11 – уночі. Утім, без істотних опадів. Вітер – 5-10 м/с.

У четвер, 13 січня, удень на Івано-Франківщині стовпчики термометрів покажуть 2-4 градуси морозу, а от уночі вже буде 12-14 нижче нуля. Вітер – 7-12 м/с.

У п'ятницю, 14 січня, на Івано-Франківщині знову потепліє – до 2 градусів тепла удень і до 4-6 морозу уночі. Удень також сніжитиме, вітер – 5-10 м/с.

У суботу, 15 січня, вдень на Івано-Франківщині буде до 2 градусів тепла, уночі – 4-6 градусів морозу. Вітер – 5-10 м/с, без істотних опадів.

Чернівецька область

У вівторок, 11 січня, у Чернівецькій області температура повітря становитиме 3-5 градусів морозу удень і 4-6 – уночі. Вітер – 5-10 м/с. Без істотних опадів.

У середу, 12 січня, варто очікувати сильного похолодання і на Буковині. Стовпчики термометрів опустять до 6-8 градусів морозу удень і до 9-11 – уночі. Вітер посилиться до 7-12 м/с. Без істотних опадів.

У четвер, 13 січня, у Чернівецькій області буде 12-14 градусів морозу уночі, але вдень вже потепліє до 2-4 градусів нижче нуля. Вітер – 7-12 м/с, без істотних опадів.

П'ятниця, 14 січня, буде теплою у Чернівецькій області удень – повітря прогріється до 2 градусів тепла, сніжитиме. Уночі буде холодно – 5-7 градусів морозу. Вітер – 5-10 м/с.

У суботу, 15 січня, на Буковині упродовж доби сніжитиме, а температура повітря від 3 градусів морозу уночі підніметься до 2 градусів тепла удень. Вітер – 5-10 м/с.

Закарпатська область

У вівторок, 11 січня, упродовж доби температура повітря у Закарпатській області становитиме 3-5 градусів морозу. Без істотних опадів. Вітер – 5-10 м/с.

У середу, 12 січня, у Закарпатті похолодає до 6 градусів морозу удень і до 9-11 – уночі. Без істотних опадів. Вітер – 5-10 м/с.

У четвер, 13 січня, уночі иемпература повітря у Закарпатській області становитиме 12-14 градусів морозу, удень – 4-6 нижче нуля. Вітер – 5-10 м/с. Без істотних опадів.

Вже у п'ятницю, 14 січня, стовпчики термометрів у Закарпатті поповзуть вгору. Вдень буде 1-3 градуси морозу, вночі – 5-7. Удень падатиме сніг, вітер – 5-10 м/с.

Упродовж суботи, 15 січня, температура повітря у Закарпатті коливатиметься вд 2 градусів тепла до 4 градусів морозу. Сніжитиме. Вітер – 5-10 м/с.

Волинська область

У вівторок, 11 січня, у Волинській області температура повітря буде від 1-3 градусів морозу удень до 3-5 – уночі. Без істотних опадів, вітер – 5-10 м/с.

Середа, 12 січня, принесе на Волинь суттєве похолодання: до 5-7 градусів морозу вдень і до 10-12 – уночі. Без істотних опадів, вітер – 5-10 м/с.

Четвер, 13 січня, уночі на Волині ще буде до 10 градусів морозу, а вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 градусів. Без істотних опадів, вітер – 7-12 м/с.

У п'ятницю, 14 січня, у Волинській області удень падатиме сніг. Температура повітря упродовж доби становитиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вітер – 5-10 м/с.

У суботу, 15 січня, температура повітря упродовж доби буде такою ж – від 3 морозу до 2 тепла. І вдень, і вночі падатиме сніг. Вітер – 5-10 м/с.

Рівненська область

У вівторок, 11 січня, у Рівненській області температура повітря становитиме 1-3 градуси морозу вдень і 3-5 – уночі. Без істотних опадів. Вітер – 5-10 м/с.

Середа, 12 січня, принесе на Рівненщину суттєве похолодання: 7-9 градусів морозу удень і аж до 13-15 – уночі. Без істотних опадів. Вітер – 5-10 м/с.

У четвер, 13 січня, уночі на Рівненщині все ще буде холодно – 10-12 градусів морозу, та вдень стовпчики термометрів покажуть близько 0 градусів. Вітер – 7-12 м/с, без істотних опадів.

У п'ятницю, 14 січня, на Рівненщині сніжитиме, а температура повітря упродовж доби становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вітер – 5-10 м/с.

В усіх областях західного регіону України синоптики також прогнозують веселі свята та ожеледицю і закликають бути уважними та обережними як водіїв, так і пішоходів.