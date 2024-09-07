Росія здійснила низку підпалів та диверсій на території європейських країн, зокрема на об'єктах військової промисловості

Очільник британської служби розвідки МІ-6 Річард Мур та голова американського ЦРУ Білл Бернс заявили про «безрозсудну диверсійну кампанію» з боку Росії по всій території Європи. Посадовці заявили що світовий порядок перебуває під найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни через російські диверсії, написали вони у спільній статті для Financial Times 7 вересня.

За даними очільників розвідки Великої Британії та США, російська розвідка на території Європейських країн веде кампанію саботажу. Конкретних прикладів диверсій посадовці не навели, проте зазначили, що на території Великої Британії, Німеччини та країнах Балтії відбулася низка диверсій та підпалів.

Зокрема, Річард Мур та Білл Бернс повідомили, що американська розвідка завадила «ймовірній змові Росії», яка передбачала вбивство виконавчого директора провідного німецького виробника зброї. Нагадаємо, у липні 2024 року ЦРУ заявило про плани росіян вбити генерального директора збройного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, через що низка оборонних компаній Німеччини вирішила переглянути заходи безпеки.

За даними очільників західної розвідки, Росія застосовує фізичний саботаж та проводить інформаційні операції. Зокрема, йдеться про використання кремлівських технологій для поширення дезінформації, щоб спровокувати внутрішні конфлікти.

«Немає сумніву, що міжнародний світовий порядок – збалансована система, яка привела до відносного миру та стабільності та забезпечила підвищення рівня життя, можливостей і процвітання – знаходиться під загрозою, якої ми не бачили з часів Холодної війни», – йдеться у статті посадовців.

Окрім Росії, розвідка США та Великої Британії звертає увагу на Близький Схід, де фахівці «безупинно працюють над досягненням припинення вогню в Газі», а також на Китай, який посадовців назвали «головним розвідувальним і геополітичним викликом ХХІ століття». Крім того, Мур та Бернс підкреслили небезпеку, яку несе «Ісламська держава».

Посадовці звернули увагу, що у боротьбі із загрозами ефективно показує себе Україна, яка змогла поєднати програмні забезпечення та технології на полі бою. Голови Мі-6 та ЦРУ підкреслили, що російсько-українська війна стала першою із використанням комерційних і військових супутникових зображень, технологією БпЛА, кібервійною високого та низького рівня складності, соцмережами, розвідкою з відкритим кодом та інформаційними операціями.