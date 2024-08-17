Пожежа у порту Медулін сталася 14 травня цього року

Поліція хорватського регіону Істрія оголосила в розшук трьох українців, яких підозрюють у підпалі порту Медулін і знищенні 34 суден. Про це у суботу, 17 серпня, повідомив «Балканський оглядач» з посиланням на хорватський сайт Jutarnji.hr.

Зазначається, що підозрюваними у справі про підпал є 28-річний та двоє 25-річних громадян України. Слідчі Істрії повідомили, що троє українців прибули з Польщі до Хорватії 14 травня. Підозрювані припаркували авто в районі Медуліна, після чого попрямували до порту.

«Уночі, близько 3:40, поки двоє інших зловмисників були на варті, один із 25-річних хлопців прослизнув через огороджену частину пірса та попрямував до причалу. Далі підозрюваний кинув пляшку з легкозаймистою рідиною та спричинив пожежу, яка перекинулася на 34 пришвартовані судна, 22 з яких згоріли повністю, а інші були пошкоджені вогнем», – йдеться у заяві поліції.

Власникам яхт, катерів та човнів завдано матеріальних збитків на суму близько двох мільйонів євро.

За інформацією поліції, зловмисники наразі не перебувають на території Хорватії. Кримінальну справу проти них спрямовано до прокуратури. Наступний крок – міжнародний ордер на арешт.

До слова, ZAXID.NET повідомляв про серію терактів в Європі, до якої можуть бути причетними завербовані українці. Як пояснили в СБУ, метою таких терактів зазвичай є дестабілізація ситуації в ЄС, поширення міжнаціональної ворожнечі, а також дискредитація українців за кордоном й навіть масові заворушення.