Голова ради директорів компанії Rheinmetall AG Армін Паппергер

США та Німеччина зірвали російську змову щодо вбивства генерального директора німецького виробника зброї та постачальника автомобілів Rheinmetall Арміна Паппергера, який відправляв зброю в Україну. Про це у четвер, 11 липня, пише CNN.

Як стало відомо розвідці США, російський уряд планував убити виконавчого директора потужного німецького виробника зброї, який виробляв артилерійські снаряди та військові транспортні засоби для України. Про це зокрема, стверджують п’ять американських і західних чиновників, знайомих з цим епізодом.

Армін Паппергер був очевидною ціллю, адже його компанія Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником життєво важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали вирішальною зброєю в українській війні на виснаження. Крім того, найближчими тижнями компанія відкриває в Україні завод з виробництва бронетехніки, що викликає глибоке занепокоєння в Росії.

Журналісти зазначаються, що цей замах мав бути одним із серії російських планів з вбивств керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові зусилля України. Коли американці дізналися про ці наміри, вони повідомили про це Німеччину, чиї служби безпеки тоді змогли захистити Паппергера та зірвати змову.

Повідомляється, що понад шість місяців Росія проводила диверсійну кампанію по всій Європі, залучаючи місцевих мешканців для будь-чого: від підпалів складів, пов’язаних зі зброєю для України, до дрібних актів вандалізму. Усе це спрямовано на те, щоб перешкодити надходженню зброї із Заходу в Україну та придушити громадську підтримку Києва.

«Але дані розвідки, які припускали, що Росія була готова вбивати приватних громадян, підкреслили західним чиновникам, наскільки далеко Москва готова зайти в паралельній тіньовій війні, яку вона веде на Заході», – йдеться у матеріалі CNN.

У Раді національної безпеки та посольстві Німеччини у Вашингтоні відмовилися коментувати наявність російської змови та попередження США Німеччині.

Російська диверсійна кампанія також була головною темою для обговорення серед офіційних осіб НАТО, які зібралися у Вашингтоні на саміті з нагоди 75-ї річниці блоку.