Росіяни випустили по Україні 67 ударних безпілотників

В ніч на суботу, 7 вересня, російські військові вкотре атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Українським військовим вдалося збити 58 російських дронів-камікадзе. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що росіяни запустили ударні БпЛА з Курська, Єйська (Росія) та тимчасово окупованого мису Чауда у Криму. Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил було виявили та здійснили супровід 67 ударних БпЛА. В результаті протиповітряного бою українські військові знищили 58 ударних безпілотників.

«Шість безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)», – йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у межах Вінницької, Рівненської, Хмельницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Чернігівської, Черкаської, Сумської, Херсонської та Полтавської областей.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, уламки безпілотників впали у Печерському районі. Крім того, відбулось загоряння на відкритій місцевості, площею 50 м², яке ліквідували. Попередньо, в місті без постраждалих та руйнувань.

Один із безпілотників сили ППО збили біля Верховної Ради. Зазначається, що будівля не зазнала пошкоджень.

«Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого беспілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України», – йдеться у повідомленні.

За інформацією голови Миколаївської ОВА, в небі над областю ППО знищила 12 ударних БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 6 вересня російські окупанти здійснили ракетно-дронову атаку на Україну. Росія випустила по Україні 44 ударних безпілотника, а також дві ракети.