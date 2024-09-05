ППО збила 60 ударних безпілотників росіян 5 вересня

У ніч на 5 вересня 2024 року росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму та 78-ма ударними БПЛА типу «Shahed». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Напад росіян відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Відтак їм вдалося збити 60 ударних безпілотників. Ще два дрони повернулись у Росію, один – у Білорусь. Крім цього, 15 БПЛА були локаційно втрачені на території України, на це могли вплинути засоби РЕБ.

Результат роботи ППО у ніч 5 вересня

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях. Станом на 10:35 інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

Також повідомляли, що у ніч на 5 вересня на територію Білорусі з України залетіли російські ударні безпілотники. Білоруські військові піднімали авіацію для їх збиття.

Тоді як тієї ж ночі росіяни заявили, що місто Новоросійськ у Краснодарському краї атакували безекіпажні катери.