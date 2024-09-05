Віднедавна почастішали випадки, коли російські БпЛА залітають на територію Білорусі

У ніч на 5 вересня на територію Білорусі з України залетіли російські ударні безпілотники типу Shahed. Білоруські військові піднімали авіацію для збиття безпілотників. Про це повідомив моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн».

За інформацією проєкту, близько першої години два ударні дрони Shahed зайшли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області. Через пів години з військового аеродрому «Барановичі» було піднято черговий винищувач. О 01:34 і 01:36 звуки вибухів чули в Гомельському районі. Місцеві заявили про роботу сил ППО по російських безпілотниках. «Беларускі Гаюн» опублікував відео з моментом падіння одного зі збитих дронів над Гомелем.

Згодом о 2:20 з аеродрому «Барановичі» був піднятий другий винищувач, який полетів на південний схід. Згодом о 2:20 з аеродрому «Барановичі» був піднятий другий винищувач, який полетів на південний схід.

«Ще один шахед зайшов у Білорусь близько 02:28, Відомо, що дрон рухався в напрямку на Хойники. За нашими даними, по ньому просто зараз працює винищувач ВПС РБ над Гомельщиною», – ідеться в повідомленні проєкту «Беларускі Гаюн».

Втретє ще один винищувач білоруська авіація підіймала з аеродрому« Барановичі» о 03:10. Невдовзі у Гомельську область зайшов ще один російський дрон Shahed. Гаюн повідомив, що дрон рухався у напрямку селища Брагін.

Міністерство оборони Білорусі наразі ніяк не відреагувало на цей інцидент і також не коментувало повідомлення моніторів «Беларускі Гаюн».

Зазначимо, віднедавна почастішали випадки, коли російські БпЛА залітають на територію Білорусі після атак на Україну. Так 11 липня російський дрон також залетів на територію Білорусі та перебував там щонайменше годину до того, як знову увійти у повітряний простір України. За даними «Беларускі Гаюн», ще до того, як БпЛА увійшов до повітряного простору Білорусі, її збройні сили підняли у повітря гелікоптер Мі-24 – моніторинговий проєкт припускає, що білоруські військові знали про маневр росіян та підіймали авіацію, щоб, в разі недоцільної роботи дрона, вчасно знищити його.