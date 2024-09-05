Згодом 10 тис. FPV-дронів, які використовують технології ШІ, передадуть для потреб української армії

На майданчику держзакупівель Prozorro оголосили тендер на придбання перших 10 тисяч FPV-дронів, що використовують технологію штучного інтелекту (ШІ). Про це розповів віцепремʼєр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі «Радіо Свобода» 4 вересня.

Міністр прогнозує, що в майбутньому такі дрони будуть лише дешевшати завдяки конкуренції виробників за державні замовлення.

«Був запущений нещодавно перший тендер на FPV-дрони (з використанням штучного інтелекту – ред.) на закритому модулі Prozorro на перші 10 тисяч, і вже подалося більше, ніж 10 компаній. Саме це приводить до конкуренції на Prozorro і до зменшення ціни», – сказав Федоров.

Зі слів міністра, FPV-дрони зі штучним інтелектом не набагато дорожчі за дрони без ШІ. Різниця у ціні – кілька сотень доларів. Утім згодом, прогнозує Федоров, ціна буде падати й дрони зі ШІ коштуватимуть лише на кілька десятків доларів дорожче. Така сама ситуація виникне і з далекобійними дронами, що використовують штучний інтелект.

До слова, 3 вересня Верховна Рада схвалила закон про створення Сил безпілотних систем ЗСУ. Однойменний указ ще у лютому 2024 року видав президент України Володимир Зеленський. Мета окремого роду військ – нарощування спроможностей ЗСУ щодо використання роботизованих повітряних, морських і наземних систем.