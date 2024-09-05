Україна замовила перші 10 тисяч дронів зі штучним інтелектом
Завдяки конкуренції між вітчизняними виробниками ціна на дрони зі ШІ буде зменшуватись
На майданчику держзакупівель Prozorro оголосили тендер на придбання перших 10 тисяч FPV-дронів, що використовують технологію штучного інтелекту (ШІ). Про це розповів віцепремʼєр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі «Радіо Свобода» 4 вересня.
Міністр прогнозує, що в майбутньому такі дрони будуть лише дешевшати завдяки конкуренції виробників за державні замовлення.
«Був запущений нещодавно перший тендер на FPV-дрони (з використанням штучного інтелекту – ред.) на закритому модулі Prozorro на перші 10 тисяч, і вже подалося більше, ніж 10 компаній. Саме це приводить до конкуренції на Prozorro і до зменшення ціни», – сказав Федоров.
Зі слів міністра, FPV-дрони зі штучним інтелектом не набагато дорожчі за дрони без ШІ. Різниця у ціні – кілька сотень доларів. Утім згодом, прогнозує Федоров, ціна буде падати й дрони зі ШІ коштуватимуть лише на кілька десятків доларів дорожче. Така сама ситуація виникне і з далекобійними дронами, що використовують штучний інтелект.
До слова, 3 вересня Верховна Рада схвалила закон про створення Сил безпілотних систем ЗСУ. Однойменний указ ще у лютому 2024 року видав президент України Володимир Зеленський. Мета окремого роду військ – нарощування спроможностей ЗСУ щодо використання роботизованих повітряних, морських і наземних систем.