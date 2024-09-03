У структурі ЗСУ створюється окремий рід сил – Сили безпілотних систем

Депутати Верховної Ради України ухвалили 3 вересня зміни до закону «Про Збройні сили України» згідно з яким, у структурі ЗСУ створюється окремий рід сил – Сили безпілотних систем. Про це пише нардеп Ярослав Железняк.

Він відзначив, що проєкт №11507 підтримали 294 депутати. Після цього рішення до закону про ЗСУ включили статтю про створення Сил безпілотних систем. Таким чином Верховна Рада унормовує нормативно-правову базу для створення окремого роду військ та затверджує штатні посади для роботи з дронами, тренування, систематизації досвіду й масштабування виробництва.

Указ про створення в Україні Сил безпілотних систем ЗСУ видав президент України Володимир Зеленський ще у лютому 2024 року.

Нагадаємо, у п’ятницю, 30 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив Романа Гладкого на посаду начальника штабу безпілотних систем. Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що військовий має погану репутацію у суспільстві та серед колег. Тоді як активіст Сергій Стерненко заявив, що таке кадрове рішення – спроба саботувати запуск Сил безпілотних систем.

У Збройних силах України прокоментували призначення Гладкого на посаду й запевнили, що капітан має відповідний досвід та військову освіту.