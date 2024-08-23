Упродовж 2024 року Латвія надасть Україні дронів на суму понад 10 млн євро

Міністерство оборони Латвії підготувало до відправки в Україну найбільшу партію дронів з 1400 одиниць. Про це в п’ятницю, 23 серпня, повідомив міністр оборони країни Андріс Спрудс.

За словами Спрудса, на цьому завершується закупівля оборонним відомством понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України.

«Загалом Латвія надала Україні три тисячі бойових безпілотників різних типів та характеристик у межах міжнародної коаліції дронів», – зазначив латвійський міністр оборони. Він додав, що його відомство разом із латвійськими підприємцями продовжить надавати підтримку до перемоги України.

Нагадаємо, на початку 2024 року Латвія та Велика Британія заснували коаліцію дронів, які допоможуть Україні озброїтися безпілотниками. Також до коаліції входять Австралія, Данія, Чехія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Німеччина та Швеція. Вони надали понад пів мільярда євро на дрони для України.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2024 році міністерство оборони Латвії виділило 20 млн євро у межах «коаліції дронів», з яких понад 10 млн євро призначені для закупівлі безпілотників у латвійських компаній.