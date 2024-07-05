Латвія разом з Великобританією очолює «коаліцію дронів»

Міністерство оборони Латвії упродовж липня передасть Україні чергову партію безпілотників – понад 2500 дронів на суму 4 млн євро. Перша партія з 300 безпілотників буде доставлена найближчими днями, повідомили у пресслужбі латвійського оборонного відомства у п’ятницю, 5 липня.

«Разом з учасниками міжнародної «коаліції дронів» ми безперервно працюємо над тим, щоб доставити в Україну бойові безпілотники різної потужності відповідно до поточних потреб та вимог випробувань української армії», – зазначив міністр оборони Андріс Спрудс.

У 2024 році міністерство оборони Латвії виділило 20 млн євро у межах «коаліції дронів», з яких понад 10 млн євро призначені для закупівлі безпілотників у латвійських компаній. Упродовж квітня-травня Латвія вже відправила в Україну 135 бойових безпілотників і засобів РЕБ різної потужності на загальну суму близько 1 млн євро.

Нагадаємо, на початку 2024 року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що вони хочуть об'єднати в коаліцію майже 20 країн, які допоможуть Україні озброїтися безпілотниками. Наразі до «коаліції безпілотників» входять 15 країн – Латвія, Україна, Великобританія, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Литва, Нідерланди, Польща, Швеція та Естонія. Загалом країни-учасниці коаліції виділили понад пів мільярда євро на постачання дронів в Україну.