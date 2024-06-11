Нідерланди виділили 60 млн євро на безпілотники для України

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен оголосила про військову допомогу для України на 60 млн євро [понад 2,6 млрд грн]. Ці гроші спрямують на закупівлю дронів. Про це йдеться у повідомленні міноборони країни, опублікованому у вівторок, 11 червня.

«Безпілотники відіграють важливу роль у війні між Україною та Росією. Вони є ефективним доповненням до інших, більш традиційних, систем зброї», – йдеться у повідомленні.

З 60 млн доларів, виділених для України, 20 млн спрямують на закупівлю FPV-дронів через «коаліцію дронів», що була створена на початку 2024 року в межах Контактної групи з питань оборони України. Ще 17,5 млн євро будуть направлені на закупівлю морських безпілотників, зокрема, частину грошей спрямують на їх виробництво в Україні.

«Морські дрони, так звані безпілотні надводні судна, успішно працюють у Чорному морі. Україна може виробляти цей тип безпілотників у своїй країні, тож Нідерланди цим фінансовим внеском також стимулюють місцевий бізнес», – йдеться у повідомленні.

Решта грошей призначена для двосторонніх поставок безпілотників різних типів.

Нагадаємо, Нідерланди ініціювали терміновий збір системи протиповітряної оборони Patriot для України. Країна заявила про готовність надати зі своїх запасів основні компоненти системи Patriot, а також визначили перелік європейських країн, які потенційно можуть долучитися до збору системи ППО та веде із ними перемовини.