Система ППО Patriot

Нідерланди ініціювали терміновий збір системи протиповітряної оборони Patriot для України. Наразі країна вже веде перемовини з союзниками щодо зброру. Про це у вівторок, 28 травня, повідомили у міністерстві оборони Нідерландів.

Зазначається, що Нідерланди готові зі своїх запасів надати основні компоненти системи Patriot. Крім того, Нідерланди визначили перелік європейських країн, які потенційно можуть долучитися до збору, надавши компоненти та зенітні ракети, та закликають це зробити.

«Ми ведемо переговори з партнерами щодо комплектації системи Patriot, включаючи навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією і консультаціями з країнами-партнерами, які надають кілька ключових частин і боєприпасів, ми можемо надати Україні принаймні одну повністю готову до експлуатації систему у стислі терміни», – наголосила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

В уряді Нідерландів зазначили, що усвідомлюють дефіцитність систем Patriot але, наголошують на тому, що Україна також бореться за Європу. Крім того, там зауважили, що українська військова спроможність, енергетичні об’єкти та важлива цивільна інфраструктура щодня зазнають обстрілів.

Коли саме Україна зможе отримати систему Patriot та перелік країн, які долучаються до збору, в оборонному відомстві Нідерландів не уточнили.

Нагадаємо, 19 квітня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомилапро термінове виділення 210 млн євро на посилення протиповітряної оборони України та передачу артилерійських боєприпасів. З цієї суми 150 млн євро спрямують на підтримку німецької ініціативи з пошуку систем ППО для України, а 60 млн витратять на закупівлю засобів ППО ближнього радіуса дії.