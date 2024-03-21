Австралія приєдналася до коаліції безпілотників для України. Разом із Великою Британією та Латвією Канберра надасть безпілотники для українських військ у рамках угоди про «безпілотну коаліцію». Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес, повідомляє The Guardian.

«Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія візьме участь у коаліції безпілотників, яку очолюють Велика Британія і Латвія», – сказав міністр, зазначивши, що це важлива можливість продовжити« робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна залишила свій курс і змогла розв'язати цей конфлікт на своїх умовах».

Нагадаємо, на початку року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що вони хочуть об'єднати в коаліцію майже 20 країн, які допоможуть Україні озброїтися безпілотниками.

17 лютого в Міністерстві оборони України офіційно оголосили про початок роботи такої коаліції. До неї увійшли Латвія, Велика Британія, Швеція, Данія, Німеччина, Канада, Литва, Естонія та Нідерланди. Очолили коаліцію Латвія і Велика Британія.