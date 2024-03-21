Австралія приєдналась до ініціативи із закупівлі дронів для України
До коаліції безпілотників для України увійшли вже 12 держав
Австралія приєдналася до коаліції безпілотників для України. Разом із Великою Британією та Латвією Канберра надасть безпілотники для українських військ у рамках угоди про «безпілотну коаліцію». Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес, повідомляє The Guardian.
«Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія візьме участь у коаліції безпілотників, яку очолюють Велика Британія і Латвія», – сказав міністр, зазначивши, що це важлива можливість продовжити« робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна залишила свій курс і змогла розв'язати цей конфлікт на своїх умовах».
Нагадаємо, на початку року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що вони хочуть об'єднати в коаліцію майже 20 країн, які допоможуть Україні озброїтися безпілотниками.
17 лютого в Міністерстві оборони України офіційно оголосили про початок роботи такої коаліції. До неї увійшли Латвія, Велика Британія, Швеція, Данія, Німеччина, Канада, Литва, Естонія та Нідерланди. Очолили коаліцію Латвія і Велика Британія.