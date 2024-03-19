Канада оголосила про виділення понад 40 млн канадських доларів (близько 30 млн доларів США) на чеську ініціативу з постачання боєприпасів до України. Про це 19 березня повідомив канадський міністр оборони Білл Блер після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Фінансування у межах ініціативи допоможе доставити в Україну кілька тисяч артилерійських боєприпасів. Крім того, Блер повідомив, що Канада передасть пакет приладів нічного бачення для нічних операцій Збройних сил України. Ця допомога на понад 5 млн доларів США надійде від місцевої компанії Twenty20 Insight Inc.

Окрім того, міністр підтвердив, що Канада офіційно приєдналася до коаліції безпілотників, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія. Початковий внесок у межах ініціативи від Канади – понад 800 дронів. Очікується, що перша поставка прибуде в Україну цієї весни.

До слова, цього ж дня уряд Фінляндії приєднався до чеської ініціативи з придбання великої партії артилерійських боєприпасів для Збройних сил України. Фінляндія виділить на реалізацію програми 30 млн євро.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що знайшов близько 800 тис. боєприпасів (500 тисяч калібру 155 мм і 300 тисяч – 122 мм) у третіх країнах, які члени ЄС могли б закупити для України. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити за кілька тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Згодом до програми вже приєдналися Франція, Польща, Німеччина, Швеція, Норвегія, Бельгія, Латвія, Португалія та інші країни Європи. Перші артилерійські боєприпаси, закуплені в країнах поза межами ЄС з ініціативи Чехії, можуть доставити в Україну не раніше червня. Координатори чеської ініціативи очікують, що РФ спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому намагаються засекретити всі інші деталі.