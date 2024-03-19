Уряд Фінляндії приєднався до чеської ініціативи з придбання великої партії артилерійських боєприпасів для Збройних сил України. Про це міністр оборони країни Антті Хааккянен повідомив 19 березня у соцмережі X.

Хааккянен розповів, що сьогодні обговорив цю ініціативу з командувачем Збройних Сил Чехії. За словами міністра оборони, Фінляндія виділить на реалізацію програми 30 млн євро. При цьому міністр не уточнив, коли саме будуть надані ці кошти.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що знайшов близько 800 тис. боєприпасів (500 тисяч калібру 155 мм і 300 тисяч – 122 мм) у третіх країнах, які члени ЄС могли б закупити для України. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити за кілька тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Згодом до програми вже приєдналися Франція, Польща, Німеччина, Швеція, Норвегія, Бельгія, Латвія, Португалія та інші країни Європи. Перші артилерійські боєприпаси, закуплені в країнах поза межами ЄС з ініціативи Чехії, можуть доставити в Україну не раніше червня.

Координатори чеської ініціативи очікують, що РФ спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому намагаються засекретити всі інші деталі.