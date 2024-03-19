У новий пакет не увійдуть далекобійні ракети Taurus

Влада Німеччини анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро. Про це в рамках засідання «Рамштайн» повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише німецьке видання Tagesschau.

Як повідомляється, у новий пакет не увійдуть далекобійні ракети Taurus.

«Крім того, Німеччина підтримуватиме захист України від російсько-агресорської війни в короткостроковій перспективі подальшими постачанням боєприпасів. Заплановано 10 тис. артилерійських снарядів зі складів Бундесверу», – пише видання.

Як повідомляється, новий пакет допомоги включатиме 100 одиниць бронетехніки для піхоти та 100 одиниць транспортної техніки.

Водночас Пісторіус коментуючи прогрес щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus, зауважив, що про це «новин немає». Водночас він наголосив, що є прогрес у напрямку постачання боєприпасів, інформує «Радіо Свобода».

«З одного боку, завдяки чеській ініціативі, але ми також зможемо оголосити ще один пакет тут сьогодні. Отже, справа просувається інколи маленькими, інколи більшими кроками, але головне – це постійне постачання боєприпасів», – заявив посадовець.

Зазначимо, що сьогодні, 19 березня, відбувається 20-та зустріч союзників у форматі «Рамштайн» за підсумками якої очікується надання Україні нового пакету військової допомоги.