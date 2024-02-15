Сирський, Бреєр та Умєров під час зустрічі у Києві 9 лютого

Генеральний інспектор німецького Бундесверу Карстен Бреєр пообіцяв надати пакет короткострокової військової допомоги Україні на понад 100 млн євро. Про надання пакета допомоги він заявив під час зустрічі з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським минулого тижня, повідомив у четвер, 15 лютого, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Минулого тижня Карстен Бреєр прибув до України з візитом та зустрівся з Олександром Сирським. Під час розмови з ним Бреєр пообіцяв головнокомандувачу надати короткострокову військову підтримку на суму понад 100 млн євро.

«Загалом ми дуже близькі до того, що відбувається в Україні і чого Україна потребує», – прокоментував Борис Пісторіус надання військового пакету Україні.

До озброєння, яке надійде з Німеччини, входять:

Бомби для малих безпілотників;

77 вантажівок MULTI 1A1;

захищена від мін військова техніка;

медичне знаряддя;

комплекти запчастин для різних систем озброєння.

Борис Пісторіус додав, що Німеччина також покращить ремонтні можливості для України. Зокрема, до літа 2024 року країна планує побудувати перші ремонтні потужності на території України.

Нагадаємо, 2 лютого ряд Німеччини схвалив держбюджет з допомогою Україні на 7,6 млрд євро. Порівняно з попереднім роком, країна збільшила допомогу Україні майже вдвічі – у 2023 році Німеччина виділила 3,9 млрд євро.