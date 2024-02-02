Бундестаг ухвалив держбюджет Німеччини

У п’ятницю, 2 лютого, депутати німецького Бундестагу ухвалили в другому та відразу в третьому читанні держбюджет на 2024 рік. На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро. Про це повідомляє «Укрінформ».

Підтримали ухвалення держбюджету 388 парламентарів правлячої коаліції, проти проголосували 279 депутатів. Загалом цього року уряд Німеччини зможе витратити 476,81 млрд євро. Чисті запозичення мають становити 39,03 млрд євро. На військову допомогу Україні в документі передбачено близько 7,6 млрд євро. По суті Німеччина збільшила допомогу Україні майже удвічі.

Початково міністр фінансів Крістіан Лінднер передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише чотири 4 млрд євро на військову допомогу Києву. Однак майже всі ці гроші були передбачені на вже обіцяні проекти підтримки, у той час як на нову допомогу у міністерства оборони Німеччини залишалося лише 120 млн євро.

Бюджет мали ухвалети раніше, але постанова Федерального конституційного суду про «невідповідність» першого проекту, запропонованого урядом, змусила правлячу коаліцію переглядати документ з огляду на велику фінансову «діру», яка утворилась через заборону використовувати гроші Фонду економічної стабілізації. Новий проект бюджету розглядався весь поточний пленарний тиждень по кожному міністерству та відомству окремо.

До слова, напередодні лідери Європейського Союзу на своєму засіданні схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Спеціальний фінансовий інструмент для України передбачає фінансування до 50 млрд євро на чотири роки. Це – 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд євро у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років. Ці кошти мають підтримати макрофінансову стабільність, сприяти відновленню та модернізації України під час євроінтеграції.