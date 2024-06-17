Першу партію БпЛА вже відправили Україні

Латвія готує до передачі Україні другу партію безпілотників у межах «коаліції дронів». Про це міністр оборони Латвії Андріс Спрудс [Andris Sprūds] розповів в інтерв’ю «Армія Inform», опублікованому у понеділок, 17 червня.

За словами Андріса Спрудса, першу партію безпілотників у межах «коаліції дронів», яку Латвія очолює разом з Великою Британією, вже відправили. Зараз Латвія починає реалізовувати спільні міжнародні закупівлі другої партії БпЛА.

«Латвія вже організувала партію дронів і їх уже відправили. Зараз ми вже збираємо другу партію безпілотників, яка незабаром має бути відправлена в Україну», – розповів Андріс Спрудс.

Андріс Спрудс розповів, що Латвія зобов’язується внести цього року 20 млн євро на закупівлю БпЛА для Збройних сил України.

«Разом із цим, коли ми рахуємо ті країни, які вже взяли на себе зобов'язання, це понад 500 млн, точніше, 549 млн євро вже обіцяно державами-членами, партнерами в межах “коаліції дронів”. Наступний крок – ефективно використати це фінансування, і ми робимо це на кількох рівнях», – повідомив Андріс Спрудс.

Крім того, міністр оборони Латвії наголосив, що країна не накладає обмежень на Україну щодо використання наданої зброї.

«Росія – це країна-агресор. Україна має право на самооборону. Тому, коли ми надаємо нашу техніку, то Україна може використовувати її відповідно до своїх військово-стратегічних розрахунків і потреб», – зазначив Андріс Спрудс.

Нагадаємо, 15 лютого 2024 року міноборони Великої Британії оголосило про створення «коаліції дронів» для України, яку очолили разом з Латвією. У межах цієї ініціативи планують поставити Україні тисячі FPV-дронів. 4 квітня прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня оголосила про передачу першої партії безпілотників у межах цієї ініціативи. Крім того, країна виділила 10 млн євро на чеську закупівлю боєприпасів для України.