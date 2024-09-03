Безпілотник атакував тренувальний полігон окупантів в Маріупольському районі

Український БПЛА завдав удару по тренувальному полігону Бабах-Тарама/Кулікове у понеділок, 2 вересня. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, трьох військових окупаційної армії доставили до шпиталю з пораненнями середньої важкості.

«Вчора о 17:45 наш дрон влучив по тренувальному полігону Бабах-Тарама/Кулікове. Трьох військових доставлено в шпиталь з пораненнями середньої важкості», – написав Андрющенко.

Він також додав, що система ППО росіян не спрацювала. Після вибухів окупанти у Маріупольському районі та у Маріуполі посилили заходи пошуку корегувальників, однак досі не знайшли.

Нагадаємо, на нафтобазі у Пролетарську у Ростовській області Росії 2 вересня вдалося загасити пожежу, що тривала 16 днів після атаки українських дронів. Внаслідок загоряння пошкоджено 30 резервуарів з паливом.

Безпілотники Збройних сил України атакували нафтобазу «Кавказ» в ніч на 18 серпня. У Генштабі ЗСУ підтвердили влучання та зазначили, що нафту з НПЗ передавали російській армії.