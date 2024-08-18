Внаслідок атаки на підприємстві зайнялася потужна пожежа

У ніч на неділю, 18 серпня, невідомі безпілотники атакували Ростовську область Росії та влучили у місцевий нафтопереробний завод. Внаслідок атаки на нафтобазі зайнялося дві сильні пожежі, повідомили російські Telegram-канали. Згодом інформацію про влучання підтвердили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що вночі безпілотники атакували населений пункт Пролєтарск. Водночас він заявив, що місцева ППО нібито збила всі дрони, і до нафтобази начебто долетіли уламки, які спровокували пожежу.

На фото та відео, які оприлюднили очевидці події, видно, як з місцевої нафтобази підіймається два стовпи диму та видно сильний вогонь. Зазначається, що атаку здійснили на підприємство «Кавказ».

Васілій Голубєв уточнив, що вранці невідомі безпілотники здійснили повторну атаку, через що у Пролетарську призупинили гасіння пожежі у нафтових резервуарах. Про постраждалих інформації немає.

У російському міністерстві оборони заявили, що над Ростовською областю нібито збили два БпЛА. Крім того, окупанти заявили про збиття п’ятьох дронів над Бєлгородщиною та одного над Курщиною.

Доповнено. У пресслужбі Генштабу повідомили, що Сили оборони успішно атакували один з вадливих об’єктів росіян у Ростовській області – комбінат «Кавказ».

«Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії Росії. Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Завдання з ураження комбінату виконували бійці ГУР спільно із ЗСУ та іншими частинами Сил оборони. Наразі уточнюється детальна інформація щодо наслідків української атаки.