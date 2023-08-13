Підпал приурочили до візиту окупаційного голови Донеччини Дениса Пушиліна

У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани підпалили одну з російських баз, яка була розташована біля «Азовсталі». Окупанти намагалися приховати пожежу бази, заявивши, що горить сміттєзвалище, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у неділю, 13 серпня.

За його словами, партизани підпалили базу окупантів, яка розташована позаду зруйнованого росіянами заводу «Азовсталь». Йдеться про район так званого «Манежу», де окупанти облаштували полігон.

«З травня на території "Манежу" за колишнім стадіоном фіксували техніку. Звідти багаторазово фіксували роботу російського ППО (по морю). І сьогодні ми працювали саме по цій території. Чому сьогодні? Бо сьогодні день Будівельника, в місто приїхав Денис Пушилін зі свитою – і максимальна кількість уваги охорони була приділена саме до приїзду, а не до лівобережжя Маріуполя», – повідомили сили спротиву Маріуполя.

За даними партизанів, внаслідок пожежі постраждали чи загинули щонайменше десятеро окупантів. Крім того, згоріло три вантажівки, казарма, де перебували військові та щонайменше п'ять легкових автомобілів.

Росіяни натомість заявили про те, що горить місцеве сміттєзвалище, а інформація про підпал бази є фейковою. Партизани спростувати заяви окупантів, повідомивши, що сміттєзвалище в Маріуполі дійсно горить, проте воно розташоване лівіше від «Азовсталі», тобто, у місті горить щонайменше дві точки.

Нагадаємо, наприкінці липня 2023 року група спротиву знешкодила три військові вантажівки росіян та пошкодила місце розташування військово-інженерного підрозділу окупантів у Маріуполі. Раніше група українських підлітків підпалила колишній дім культури металургів на знак протесту проти окупантів.