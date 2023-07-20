Будівля горіла вже вдруге з початку окупації Маріуполя росіянами

У тимчасово окупованому Маріуполі 19 липня зайнялась масштабна пожежа у колишньому домі культури Металургів «Українському домі». У четвер, 20 липня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив «Радіо Свобода», що будівлю підпалили українські підлітки, які кинули у будівлю снаряд.

Петро Андрющенко повідомив про пожежу в «Українському домі» 18 липня. За його словами, окупанти довго не могли загасити вогонь, оскільки до колишнього ДК приїхала лише одна пожежна машина. Петро Андрющенко додав, що будівля горить вже вдруге з початку окупації Маріуполя.

Радник мера Маріуполя розповів, що пожежу в «Українському домі» влаштували українські підлітки, які таким чином висловили протест проти окупаційного режиму. Наразі підлітки перебувають у безпечному місці, їх розшукує російська окупаційна влада міста.

«Підлітки – це 16-18 років. Це дуже погано, що у Маріуполі дуже легко знайти вибухівку, будь-який снаряд, гранату. Це не поодинокі випадки, але найбільші та кричущі. Це демонструє як у маріупольців, які чекають на деокупацію, рветься терпець і вони йдуть на такі витівки та активні дії. Тому що режим посилюється постійно: намагаються їх переконати, включають різні засоби впливу», – повідомив Петро Андрющенко.

За його словами, сили спротиву розшукали підлітків, які підпалили колишній ДК. Їм нічого не загрожує, проте Петро Андрющенко припустив, що російські окупанти можуть затримати інших маріупольців, аби створити ілюзію ефективної роботи.

Нагадаємо, у травні 2023 року партизани розбили бюст Леніна, який росіяни встановили на початку року в Маріуполі. Петро Андрющенко уточнив, що до розбиття пам’ятника причетний рух маріупольського спротиву.