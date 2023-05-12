Невідомі партизани в окупованому Маріуполі Донецької області розбили бюст Леніна, який окупанти встановили на початку 2023 року, повідомила Маріупольська міська рада.

Як йдеться в повідомленні, невідомі розбили погруддя російського вождя, яке було встановлено у Міському саду після окупації міста. Відповідне відео зняли місцеві жителі, а міськрада опублікувала його в Telegram. Радник мера Петро Андрющенко уточнив, що до розбиття пам’ятника причетний рух маріупольського спротиву.

Зауважимо, що бюст Леніна на алеї в Міському саду окупанти встановили на початку 2023 року. В міськраді Маріуполя нагадали, що його там ніколи не було.

Зазначимо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що росіяни готуються до кругової оборони Маріуполя. Місто перебуває під повною окупацією з травня 2022 року, їй передували важкі кровопролитні бої, під час яких значну частину міста було знищено.