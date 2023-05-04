Російські окупанти готуються до кругової оборони тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки МОУ генерал-майор Вадим Скібіцький в ефірі телеканалу «Київ».

«Росіяни готуються до оборони Маріуполя. І не лише Маріуполя, а й інших міст. Причому до кругової оборони», – повідомив працівник ГУР.

За словами Скібіцького, окупанти намагаються відновити інфраструктуру портів для доставки військових вантажів та стягують до захоплених міст війська для посилення оборони.

Також представник розвідки України зазначив, що до осені 2022 року російські окупанти не приділяли особливої уваги обороні Криму.

Однак успіх української армії на Харківщині, Херсонщині, а далі – удари по військових об’єктах та дії нашого руху спротиву на території окупованого півострова змусили загарбників «взятися за голову»: зводити укріплення, зміцнювати узбережжя тощо.