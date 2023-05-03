Після ймовірної атаки безпілотника на Кремль, в якій російська влада звинуватила Україну, Державний департамент заявив, що США раніше радили Києву не завдавати ударів за межами своїх кордонів. Про це на прес-брифінгу заявив заступник речника Державного департаменту Ведант Патель.

«Я не хочу спекулювати щодо достовірності цього, але ми також були чіткими і послідовними ... щодо того, щоб не заохочувати і не дозволяти українцям уражати цілі за межами своїх кордонів», – сказав Патель, якого цитує CNN.

Відповідаючи на запитання, чи вплинуть такі удари України по Росії на допомогу США, Патель сказав, що США «продовжуватимуть підтримувати наших українських партнерів стільки, скільки буде потрібно».

Нагадаємо, вдень 3 травня прес-служба російського президента Владіміра Путіна заявила, що Україна нібито намагалася завдати удару по Кремлю. За версією прес-секретаря Путіна Дмітрія Пєскова, той у цей час працював у своїй підмосковній резиденції в Ново-Огарьово. Водночас кремлівський режим звинуватив Україну в «замаху» на Путіна. Після повідомлення Кремля в Мережі почали активно поширюватися відео інциденту.

Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Київ не має інформації про можливі нічні атаки безпілотників на Кремль і назвав це нагнітанням ситуації перед 9 травня. Своєю чергою Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав цей інцидент спробою Росії перехопити інформаційну ініціативу та виправдати свої воєнні злочини в Україні. Він висловив припущення, що російські окупанти можуть готувати масштабний теракт.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не б’є по Москві чи по Путіну. Він також звернув увагу, що в України мало зброї, тому вона не може її використовувати деінде.

Додамо, що міжнародні партнери України неодноразово наголошували на тому, що Україна не може бити по Росії зброєю, яку вони надали. Водночас, говорячи про Крим, вони нагадували, що Крим це міжнародно визнана територія України.