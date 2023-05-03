Володимир Зеленський (третій зліва) під час прес-конференції разом з лідерами країн Північної Європи, 3 травня 2023

Президент Володимир Зеленський у середу, 3 травня, наголосив, що Україна не атакувала територію Росії, коментуючи ймовірний вибух безпілотника над Кремлем.

«Я можу повторити цей меседж, гадаю, це буде зрозуміло всім: ми не атакуємо ні Путіна, ні Москву», – сказав президент України під час брифінгу з учасниками саміту країн Північної Європи у Фінляндії, пише NV.

Зеленський нагадав, що Україна захищає свою територію і зброї не вистачає навіть для цього. «Тому ми не використовуємо її деінде», – додав він і зазначив, що російський диктатор має постати перед трибуналом.

Нагадаємо, вдень 3 травня пресслужба російського президента Владіміра Путіна заявила, що Україна нібито намагалася завдати удару по Кремлю. За версією прес-секретаря Путіна Дмітрія Пєскова, той у цей час працював у своїй підмосковній резиденції в Ново-Огарьово. Водночас кремлівський режим звинуватив Україну в «замаху» на Путіна. Після повідомлення Кремля в Мережі почали активно поширюватися відео інциденту.

Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Київ не має інформації про можливі нічні атаки безпілотників на Кремль і назвав це нагнітанням ситуації перед 9 травня. Своєю чергою Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав цей інцидент спробою Росії перехопити інформаційну ініціативу та виправдати свої воєнні злочини в Україні. Він висловив припущення, що російські окупанти можуть готувати масштабний теракт.