Невідомі дрони атакували Кремль у ніч на 3 травня

Влада Росії заявила про атаку українських безпілотників на будівлю Кремля. Про це у вівторок, 3 травня, повідомила прес-служба президента Росії. Після інциденту влада Москви заборонила використання у місті будь-яких БПЛА. Українська влада причетність до «атаки безпілотників» спростовує.

Зазначається, що у ніч на 3 травня два безпілотники намагалися нанести удар по резиденції президента РФ Владіміра Путіна в Кремлі. В цей час самого Путіна в будівлі Кремля не було.

Як видно з опублікованих пропагандистами відео, невідомий безпілотник вибухнув над будівлею Кремля та впав на дах. Росія стверджує, що застосувала системи радіолокаційної боротьби для виведення БПЛА з ладу. Традиційно влада РФ звинуватила в «атаці дронів» Україну та назвала інцидент «спланованою терористичною акцією» і «замахом на президента Росії».

Вдень 3 травня у Москві ввели заборону на запуск БПЛА. Безпілотники можна буде використовувати лише за рішенням органів державної влади.

Українська сторона поки що інцидент із безпілотниками в Кремлі не прокоментувала. Однак у коментарі BBC прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що ОП не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль.

«Усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих», – сказав він.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна веде виключно оборонну війну й припустив, що інцидент із безпілотниками над Кремлем свідчить про підпільну роботу місцевого спротиву. Також він зазначив,

«Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє "дрони над Кремлем", – повідомив він.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи нібито атаку Кремля дронами, сказав, що Україна не атакує ні Москву, ні Путіна. Він також сказав, що в України є мало зброї, тому вона не використовує її деінде.

Зазначимо, у квітні керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Radio NV повідомив, що Україна має БПЛА, що можуть долітати до Москви. Також появу в ЗСУ дронів дальністю польоту понад 3000 км анонсував глава РНБО Олексій Данілов.