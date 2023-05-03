У Краснодарському краї РФ спалахнув резервуар із паливом

У селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, загорілась нафтобаза. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Незадовго до пожежі очевидці почули вибух, причиною якого могла бути атака безпілотника. Вибух стався приблизно в 2:00, але станом на 9:00 пожежу так і не загасили. Площа пожежі сягає 1200 м². Обсяг цистерни, що горить, становить 20 тис. м³.

Місцева влада стверджує, що жертв та постраждалих немає, мешканцям селища нічого не загрожує, однак пожежі присвоєно найвищий ранг складності. До ліквідації її наслідків залучили п’ять пожежних поїздів та 188 осіб. Після вибухів на Кримському мосту тимчасово обмежили проїзд – нібито «для проїзду спецтехніки». Цікаво, що від місця вибуху до найближчих позицій ЗСУ – щонайменше 265 км.

Нагадаємо, внаслідок вибуху в Севастополі 29 квітня було знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами. Загальна місткість становила близько 40 тис. тонн. Так звана «влада» Криму повідомила, що нафтобазу атакували безпілотники. Пізніше наслідки удару по нафтобазі у Криму показали з космосу. На опублікованих фото чітко видно висаджені в повітря резервуари, в яких зберігалася нафта для Чорноморського флоту Росії.