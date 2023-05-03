29 квітня внаслідок атаки безпілотників у Севастополі загорілась нафтобаза

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки від вибуху, який стався в ніч проти 29 квітня на нафтобазі, що розташована між Козачою та Камишовою бухтами тимчасово окупованого Севастополя (АР Крим). Про це повідомляють «Схеми».

На фото чітко видно кілька резервуарів, які повністю вигоріли. Ймовірно, це місце, де зберігались нафтопродукти.

Ця нафтобаза належить до Чорноморського флоту РФ, який базується в окупованому Севастополі. За його словами, таких нафтобаз у Севастополі ще щонайменше три.

Українська розвідка також стверджує, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту.

«"Бавовна" у Севастополі – Божа кара, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п’ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою», – заявив представник ГУР.

Пізніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк назвала удар по нафтобазі в окупованому Севастополі «одним з елементів підготовки до потужних дій активних наших Сил оборони».