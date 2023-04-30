Підрив логістики росіян у тимчасово окупованому Севастополі є одним з елементів підготовки до масштабного українського контрнаступу. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, після пожежі на нафтобазі в Севастополі російські військові мають «високий ступінь тривожності», тому вони намагаються евакуювати свої родини і виїхати з Криму.

«Те, що підірвана логістика ворога – один з елементів підготовки до потужних активних дій Сил оборони, ми говоримо вже довготривалий час. І ось ця робота і є підготовчою до широкого повномасштабного наступу, на який всі очікують. Тому ворог відчуває, що в нього підірвані ресурси і починає маневрувати», – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі, на нафтобазі поблизу бухти Козача спалахнула масштабна пожежа. За даними Генштабу ЗСУ, вогонь знищив 10 цистерн нафтопродуктів загальною місткістю близько 40 тис. тонн.