Росіяни відвели військову техніку техніку з півночі Криму, щоб перемістити її на Херсонський та Запорізький напрямки, заявила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Так вона прокоментувала супутникові знімки, які з’явилися напередодні, на яких видно, що окупанти відвели військову техніку з місць зберігання на півночі Криму – з села Медведівка Джанкойського району.

«Ми не говоримо про "жест доброї волі". Ми говоримо про те, що вони, найімовірніше, ці маневри здійснили з метою посилення на певних напрямках", – заявила речниця Оперативного командування «Південь» в ефірі 24 каналу в четвер, 27 квітня.

Зокрема, йдеться про підсилення на Запорізькому напрямку та закріплення на Херсонському напрямку для того, щоб стримати бодай першу хвилю наступу Збройних сил України.

«У будь-якому разі ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, сподіваючись на допомогу руху спротиву та ефективну роботу нашої розвідки для того, щоб ми чітко знали, куди вони перемістилися та як нам треба працювати», – додала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 26 квітня журналісти «Крим.Реалії» опублікували супутникові знімки, на яких видно, що військова техніка росіян зникла з місць зберігання в селі Медведівка Джанкойського району. Цю техніку бачили в селі в жовтні та січні, але станом на 25 квітня її там не було.

Крім того, знімки показали, що у місцях, де росіяни тримали військову техніку, з’явилися окопи.