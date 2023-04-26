На місці військової техніки в Медведівці Джанкойського району – окопи

На півночі тимчасово окупованого Криму російські військові прибрали техніку з місць зберігання. Про це свідчать супутникові знімки, які в середу, 26 квітня, опублікував проект «Крим.Реалії».

На знімках видно, що в селищі Медведівка Джанкойського району у жовтні 2022-го та січні цього року перебувала військова техніка – бронетехніка й артилерія. На знімку від 25 квітня вона відсутня.

Також на одному з фото видно окопи, викопані поблизу місця, де раніше дислокувалася техніка.

«Супутникові фото підтверджують інформацію аналітика відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афріка, який також повідомляв про зняття техніки. Він також повідомляв про обладнання та оборонні споруди, які побудовані поблизу Медведівки. Афрік зазначає, що російські війська побудували кілька укріплень не лише поблизу Медведівки, але й по всьому Криму», – йдеться в публікації.

Журналісти нагадали, що російські війська продовжують будувати нові укріплення і копати окопи на півночі Криму, посилено захищають військові та стратегічні об'єкти на окупованому півострові. Міністерка оборони України Ганна Маляр повідомляла, що до облаштування фортифікацій росіяни залучають українців, яких вони примусово вивезли з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.