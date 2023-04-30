У ніч проти 29 квітня в Козачій бухті окупованого Севастополя спалахнула нафтобаза

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що в окупованому Севастополі, де напередодні горіла нафтобаза, – «неспокійно», містом ширяться «панічні чутки».

«У результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тис. тонн. У зв’язку з цим, містом поширилися панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів», – йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

У командуванні також заявили, що, «відчуваючи початок так званого «гарячого курортного сезону» в тимчасово окупованому Криму», російські військові почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення «на території континентальної Росії».

У ніч проти 29 квітня в Козачій бухті окупованого Севастополя спалахнула нафтобаза. Голова окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв заявив, що це сталося через атаку безпілотника.

В українській розвідці заявили, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту, з кораблів якого обстрілюють українські міста, і назвали це «Божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані».