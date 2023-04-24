В Севастополі пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників
У бухті тимчасово окупованого міста прогримів вибух, у прилеглих будинках вибило вікна
У тимчасово окупованому кримському Севастополі вночі з 23 на 24 квітня пролунали вибухи. За даними окупаційної влади міста, Севастополь атакувало два безпілотники.
На відео, які опублікували очевидці події, видно, що один з БПЛА спричинив вибух в районі бухти. Водночас окупанти повідомляють, що один з надводних безпілотників нібито збили.
Внаслідок вибуху у найближчих будинкам вилетіли шибки, повідомив активіст Сергій Стерненко.
На обстріл Севастополя відреагували і в Офісі президента України. Голова ОП Андрій Єрмак традиційно поділився смайликами, які символізують те, що морський Севастополь – це Україна.
В Офісі Президента відреагували на вибух у Севастополі
Водночас у Повітряних силах України прокоментували нічну атаку дронами. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, надводні дрони є непростою мішенню для окупантів.
«Ми бачили, як окупанти намагалися їх знищувати. Звичайні безпілотники, що рухаються водною поверхнею – це досить непроста ціль, яку важко вразити. Тому засоби сучасного ведення бою з використанням БПЛА різних типів будуть нарощуватися», – заявив Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк порекомендувала росіянам у Криму готуватися до повітряних тривог. Речниця 23 квітня анонсувала в ефірі телемарафону сезон «бавовни» та порадила окупантам звикати до звуків сирен.
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