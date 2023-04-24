В що саме влучив надводний дрон, допоки невідомо

У тимчасово окупованому кримському Севастополі вночі з 23 на 24 квітня пролунали вибухи. За даними окупаційної влади міста, Севастополь атакувало два безпілотники.

На відео, які опублікували очевидці події, видно, що один з БПЛА спричинив вибух в районі бухти. Водночас окупанти повідомляють, що один з надводних безпілотників нібито збили.

Внаслідок вибуху у найближчих будинкам вилетіли шибки, повідомив активіст Сергій Стерненко.

На обстріл Севастополя відреагували і в Офісі президента України. Голова ОП Андрій Єрмак традиційно поділився смайликами, які символізують те, що морський Севастополь – це Україна.

В Офісі Президента відреагували на вибух у Севастополі

Водночас у Повітряних силах України прокоментували нічну атаку дронами. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, надводні дрони є непростою мішенню для окупантів.

«Ми бачили, як окупанти намагалися їх знищувати. Звичайні безпілотники, що рухаються водною поверхнею – це досить непроста ціль, яку важко вразити. Тому засоби сучасного ведення бою з використанням БПЛА різних типів будуть нарощуватися», – заявив Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк порекомендувала росіянам у Криму готуватися до повітряних тривог. Речниця 23 квітня анонсувала в ефірі телемарафону сезон «бавовни» та порадила окупантам звикати до звуків сирен.

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