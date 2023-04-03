В Мелітополі підірвали автомобіль з колаборантом Максимом Зубарєвим
Зубарєв один з перших пішов на співпрацю з окупантами й очолив Якимівську райадміністрацію
Внаслідок вибуху автомобіля в Мелітополі, який стався вранці в понеділок, 3 квітня, постраждав колаборант Максим Зубарєв. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
«Стало відомо, у кого із мелітопольських зрадників ранок не склався. Від "несправності" автівки постраждав любитель всього комуністичного Максим Зубарєв», – написав Федоров у Telegram.
За його словами, Зубарєв пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію.
«У Зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився "не в тому місці не в той час"», – додав Федоров.
Нагадаємо, напередодні в російському Санкт-Петербурзі підірвали пропагандиста Владлєна Татарського, він загинув.