Мелітопольський колаборант Максим Зубарєв (у центрі) постраждав унаслідок вибуху автомобіля

Внаслідок вибуху автомобіля в Мелітополі, який стався вранці в понеділок, 3 квітня, постраждав колаборант Максим Зубарєв. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Стало відомо, у кого із мелітопольських зрадників ранок не склався. Від "несправності" автівки постраждав любитель всього комуністичного Максим Зубарєв», – написав Федоров у Telegram.

За його словами, Зубарєв пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію.

«У Зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився "не в тому місці не в той час"», – додав Федоров.

Нагадаємо, напередодні в російському Санкт-Петербурзі підірвали пропагандиста Владлєна Татарського, він загинув.