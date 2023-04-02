Російський пропагандист Владлєн Татарський у військовій формі

У Санкт-Петербурзі загинув російський пропагандист Владлєн Татарський (справжнє ім’я Максим Фомін). Це сталося внаслідок вибуху в кафе, де пропагандист проводив свій творчий вечір.

Про загибель Татарського однією з перших повідомила російська державна агенція «Риа Новости» з посиланням на свої джерела ввечері в неділю, 2 квітня.

Згодом загибель Татарського підтвердило російське Міністерство внутрішніх справ.

Як йдеться в повідомленні, ймовірно, в кафе спрацював вибуховий пристрій, який принесла одна із відвідувачок. «Фонтанка» повідомляє, що в кафе вибухнув бюст, який відвідувачка принесла Татарському як подарунок.

Вибух стався в кафе «Стритбар», яке належить засновнику російської приватної військової компанії «Вагнер» Євґєнію Прігожину. Окрім загибелі Татарського, ще 25 людей отримали поранення.

Владлєн Татарський (Максим Фомін) родом з Макіївки Донецької області. З 2014 року воював у лавах бойовиків «ДНР». Пізніше переїхав у Москву, став називати себе письменником та воєнкором.

Загибель пропагандиста вже прокоментував радник Офісу президента України Михайла Подоляка, назвавши його політичною боротьбою всередині Росії.

«У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника», – написав Подоляк у Twitter.

Він зауважив, що невдовзі у Росії можуть початись смутні часи. Але не зважаючи на це Україна знає свій шлях і буде йти ним далі.