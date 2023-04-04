На записі є момент вручення Татарському статуетки, яка, як вважають, пізніше вибухнула

Російські ЗМІ та новинні Telegram-канали поширили відео, на якому видно, що відбувалося перед та після вибуху у кафе в Санкт-Петербурзі, внаслідок якого ліквідовано пропагандиста Владлєна Татарського.

Відео, яке опублікувало російське видання РБК, демонструє, що відбувалося перед вибухом, а також перші хвилини того, що відбувалося після інциденту.

Судячи з відео, Дар'я Трепова, яка підозрюється у вбивстві пропагандиста і яку Татарський називає Настею, вручає промовцю бюст, після чого сідає неподалік від нього. Незабаром стається вибух.

Між врученням подарунка та вибухом Татарський встиг почати відповідати на інші запитання і між цими подіями пройшло приблизно п'ять хвилин. Автор відео вирізав цей момент. Наступний фрагмент знято вже після вибуху. На ньому видно, як Трепова виходить із кафе і зупиняється біля входу.

Водночас деякі новинні Telegram-канали опублікували ще декілька відео з моментом вибуху.

Як інформував ZAXID.NET, 2 квітня у Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить власнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський (Максим Фомін).

У Росії негайно спробували звинуватити в його смерті Україну. А в Офісі президента заявили, що ліквідація татарського – це боротьба російських «павуків у банці», натякаючи, що пропагандиста ліквідували свої ж.