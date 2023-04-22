Бомбу знайшли на місці вибуху, який стався в Бєлгороді 20 квітня

На місці падіння авіабомби в Бєлгороді, яке відбулося 20 квітня, знайшли ще один снаряд. Через бомбу, яка не розірвалась, у суботу, 22 квітня, евакуюють містян Бєлгорода з десятків будинків, повідомили у прес-службі місцевої влади.

Сапери виявили ще один снаряд, який ідентифікували як модифікацію бомби ФАБ-500. Обидві бомби окупанти планували скинути на Харків з винищувача.

Телеграм-канали публікують фото другої бомби, яка не розірвалась в БєлгородіНаразі влада Бєлгорода планує евакуювати приблизно 3000 місцевих мешканців з прилеглих до місця вибуху будинків. Рятувальники евакуюють містян з 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів від падіння снаряду. Бомбу планують витягнути та знешкодити на одному з російських полігонів.

Нагадаємо, 20 квітня російський винищувач скинув авіабомбу на центр Бєлгорода. За повідомленнями місцевих пабліків, внаслідок вибуху утворилася вирва радіусом 20 метрів. Згодом міноборони Росії повідомило, що під час виконання польоту бойового літака Су-34 відбувся нештатний схід боєприпаса.