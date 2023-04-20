Місцева влада переконує, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав

У російському Бєлгороді, центрі регіону, що межує з Україною, ввечері у четвер, 20 квітня, пролунав потужний вибух. За повідомленнями місцевих пабліків, внаслідок вибуху утворилася вирва радіусом 20 метрів. Згодом міноборони Росії повідомило, що під час виконання польоту бойового літака Су-34 відбувся нештатний схід боєприпаса.

Є інформація про пошкодження частини будинку та вибиті вікна довкола. Вибуховою хвилею також пошкодило припарковані автомобілі та повалило стовпи лінії електропередач. Ударною хвилею на дах магазину, який розташований поблизу, викинуло автомобіль.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що постраждалих немає. За його словами, є пошкодження будинку та припаркованих автівок.

«ЧП у Бєлгороді. Стався вибух. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів. Є пошкодження скління у сусідньому багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів та повалило стовпи лінії електропередачі», – написав Гладков у Telegram.

Про які саме об’єкти йдеться, а також причину займання Гладков не уточнив.

Цікаво, що перед вибухом у Бєлгороді моніторингові канали повідомляли про активність тактичної авіації ворога біля кордону з Харківщиною та загрозу застосування керованих авіаційних бомб. Існує висока імовірність, що замість влучання по прикордонню Харківщини, росіяни обстріляли самі себе. Пізніше міністерство оборони Росії повідомило, що під час виконання польоту бойового літака Су-34 відбувся нештатний схід боєприпаса. Про тип боєприпаса російські військові не повідомили. За інформацією міноборони Росії, унаслідок інциденту постраждалих та жертв немає.

У місцевих пабліках публікують відео моменту вибуху в Бєлгороді. Зокрема, на одному з них чутно свист за яким послідував вибух.

Зазначимо, що прикордонні з Україною російські регіони – Бєлгородська, Брянська та Курська області – регулярно потрапляють під обстріли, є руйнування та жертви. Регіональна влада стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.