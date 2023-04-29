Пожежу досі не далося загасити

У ніч на суботу, 29 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі, в Козачій бухті виникла пожежа на місцевій нафтобазі росіян. Про це повідомив окупаційний губернатор міста Міхаіл Развозжаєв та телеграм-пабліки.

Развозжаєв заявив, що нафтобазу атакували дронами-безпілотниками, через що вона загорілася. За його даними пожежі, яка охопила приблизно 1000 м², присвоїли 4 клас – клас найвищої небезпеки. Про постраждалих на нафтобазі чи поблизу неї окупаційна влада Севастополя не розповіла.

На вибух у Севастополі відреагував віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який активно підтримує розробку та закупівлю безпілотників для ЗСУ.

«Севастополь. Підготовка до курортного сезону. Доброго ранку», – написав Михайло Федоров.

Резервуар з паливом палає у Козачій бухті в Севастополі. Попередньо після удару туди БПЛА. Хто ж це зробив)



Площа пожежі – близько 1000 квадратів. Йому надано 4 клас складності.



Доброго ранку Україна.



Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/gFLO90lx0Y — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) April 29, 2023

Станом на 08:00 пожежу на нафтобазі не вдалося загасити. Водночас окупаційна влада не планує евакуйовувати людей з прилеглих до нафтобази будинків. За даними окупанта Развозжаєва, на місці пожежі працюють 18 пожежних розрахунків з 60 пожежниками. Крім того, очікують прибуття пожежного потяга.

Нагадаємо, вибухи лунають у Севастополі не вперше – 24 квітня у бухті тимчасово окупованого міста прогримів вибух, у прилеглих будинках вибило вікна. Окупаційна влада повідомила, що бухту атакували два надводні безпілотники. На відео, які опублікували очевидці події, видно, що один з БПЛА спричинив вибух в районі бухти.

Новина доповнюється...