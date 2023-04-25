Учасники партизанського руху «Атеш» підірвали блокпост загарбників біля населеного пункту Олешки на окупованій частині Херсонської області. Про це повідомив Центр національного спротиву, а також рух «Атеш» у своєму Telegram-каналі.

«На тимчасово окупованій території Херсонської області партизани з руху "Атеш" провели успішну операцію. Зокрема ввечері 23 квітня, біля Олешок було підірвано блокпост біля військового інфраструктурного об’єкта», – сказано в повідомленні Центру національного спротиву.

Своєю чергою активісти руху «Атеш» уточнили, що для підриву партизани задіяли саморобну вибухівку. В результаті ліквідовано загін «росгвардійців», які вели чергування.

Активісти руху «Атеш» також наголосили, що їхня мета – зруйнувати російську армію.

Рух «Атеш» діє з жовтня 2022 року. Він складається з кримських татар і проукраїнських жителів Криму й діє як на окупованих територіях України, так і в Росії. Зокрема, вони стверджують, що їхні агенти є не лише в російській армії, але й у приватній військовій компанії «Вагнер».