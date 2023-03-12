Кримськотатарський проукраїнський партизанський рух «Атеш» повідомив, що його активісти підірвали залізничну колію на окупованій Херсонщині. Відповідне відео з’явилося на каналі партизанів у Telegram у неділю, 12 березня.

«З метою перешкоджання постачання фашистського угруповання у Херсонській та Запорізькій областях рух "Атеш" провів успішну диверсію на тимчасово окупованій території. 11.03.2023 підірвано залізничну колію між населеними пунктами Раденськ та Абрикосівка», – повідомили партизани.

«Атеш» регулярно повідомляє про успішні диверсії, які його активісти влаштовують як на окупованих територіях України, так і на території Росії. Внаслідок однієї з них, як стверджують партизани, у тренувальному таборі в Ростовській області Росії від чадного газу загинули 19 «вагнерівців». Рух діє з жовтня 2022 року.