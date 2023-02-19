Українські та кримськотатарські партизани ліквідували 19 «добровольців» ПВК «Вагнер» у тренувальному таборі на території Ростовської області Росії, повідомив у неділю, 19 лютого, Telegram-канал підпільного партизанського руху українців та кримських татар АТЕШ.

Як йдеться в повідомленні, 19 «вагнерівців» було задушено чадним газом в одному з наметів у тренувальному таборі. Це сталося 17 лютого. Партизани стверджують, що командування ПВК «Вагнер» вирішило просто викопати траншею та спалити тіла, «бо в армії Росії втрат немає».

«Ну що ж, тепер немає 19 людей і не буде ще більше. Ви можете скільки завгодно спростовувати цей факт, але 19 людей уже не повернути», – йдеться у повідомленні.

Також партизани зазначили, що агенти руху АТЕШ є не лише в російській армії – вони успішно ввели до лав ПВК «Вагнер» понад тисячу агентів. Партизани стверджують, що це було зробити дужелегко.

Підпільний рух АТЕШ почав діяти в Криму з жовтня 2022 року. До нього беруть кримських татар, українців та проукраїнських росіян. Партизании називають своєю метою руйнування російської армії зсередини.